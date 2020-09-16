***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin ülke notlarını "Negatif" görünümle bir kademe indirmesini takiben, QNB Finansbank'ın da aralarında bulunduğu 12 Türk bankasının kredi derecelendirme notlarını revize etmiştir. 15 Eylül 2020 tarihinde yapılan açıklamada, QNB Finansbank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat ve öncelikli teminatsız borçlanma notları bir kademe, uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk notu ise 2 kademe indirilmiştir.Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Güncel Kredi Derecelendirme NotlarıGörünümNegatifUzun Vadeli / Kısa VadeliYabancı Para Mevduat NotlarıCaa1 / NPUzun Vadeli / Kısa VadeliTL Mevduat NotlarıB1 / NPTemel Kredi Değerlendirmesib3Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesib1Uzun Vadeli /Kısa Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Risk NotlarıB2 / NPUzun Vadeli /Kısa Vadeli TLKarşı Taraf Risk NotlarıBa3 / NPUzun Vadeli /Kısa Vadeli Yabancı Para Öncelikli Teminatsız Borçlanma/İhraç NotlarıB2 / NPUzun Vadeli /Kısa Vadeli TLÖncelikli Teminatsız Borçlanma/İhraç NotlarıB1 / NPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875209BIST