***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.09.2020 09:05
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin ülke notlarını "Negatif" görünümle bir kademe indirmesini takiben, QNB Finansbank'ın da aralarında bulunduğu 12 Türk bankasının kredi derecelendirme notlarını revize etmiştir. 15 Eylül 2020 tarihinde yapılan açıklamada, QNB Finansbank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat ve öncelikli teminatsız borçlanma notları bir kademe, uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk notu ise 2 kademe indirilmiştir.
Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Güncel Kredi Derecelendirme Notları
Görünüm
Negatif
Uzun Vadeli / Kısa Vadeli
Yabancı Para Mevduat Notları
Caa1 / NP
Uzun Vadeli / Kısa Vadeli
TL Mevduat Notları
B1 / NP
Temel Kredi Değerlendirmesi
b3
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
b1
Uzun Vadeli /Kısa Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Risk Notları
B2 / NP
Uzun Vadeli /Kısa Vadeli TL
Karşı Taraf Risk Notları
Ba3 / NP
Uzun Vadeli /Kısa Vadeli Yabancı Para Öncelikli Teminatsız Borçlanma/İhraç Notları
B2 / NP
Uzun Vadeli /Kısa Vadeli TL
Öncelikli Teminatsız Borçlanma/İhraç Notları
B1 / NP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875209
BIST