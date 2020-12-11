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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

11.12.2020 08:45



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 10 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile QNB Finansbank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir. Not değişikliği, kredi derecelendirme kuruluşunun 7 Aralık 2020 tarihinde ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından, bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır.
Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
     
    Güncel Kredi Derecelendirme Notları  ve Görünümleri

      Uzun  Vadeli / Kısa Vadeli
Yabancı  Para Mevduat Notları
    B2  / NP  (Negatif)

      Uzun  Vadeli / Kısa Vadeli
TL  Mevduat Notları
    B1  / NP  (Negatif)

    Temel  Kredi Değerlendirmesi
    b3

    Düzeltilmiş  Temel Kredi Değerlendirmesi
    b1

    Uzun  Vadeli /Kısa Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Risk Notları
    B2  / NP

      Uzun  Vadeli /Kısa Vadeli TL
Karşı  Taraf Risk Notları
    Ba3  / NP

    Uzun  Vadeli /Kısa Vadeli Yabancı Para Öncelikli Teminatsız Borçlanma/İhraç Notları
                       B2 / NP  (Negatif)

      Uzun  Vadeli /Kısa Vadeli TL
Öncelikli  Teminatsız Borçlanma/İhraç Notları
    B1  / NP

 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892716


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