***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 10 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile QNB Finansbank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir. Not değişikliği, kredi derecelendirme kuruluşunun 7 Aralık 2020 tarihinde ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından, bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır.Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Güncel Kredi Derecelendirme Notları ve GörünümleriUzun Vadeli / Kısa VadeliYabancı Para Mevduat NotlarıB2 / NP (Negatif)Uzun Vadeli / Kısa VadeliTL Mevduat NotlarıB1 / NP (Negatif)Temel Kredi Değerlendirmesib3Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesib1Uzun Vadeli /Kısa Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Risk NotlarıB2 / NPUzun Vadeli /Kısa Vadeli TLKarşı Taraf Risk NotlarıBa3 / NPUzun Vadeli /Kısa Vadeli Yabancı Para Öncelikli Teminatsız Borçlanma/İhraç NotlarıB2 / NP (Negatif)Uzun Vadeli /Kısa Vadeli TLÖncelikli Teminatsız Borçlanma/İhraç NotlarıB1 / NPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892716BIST