***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.12.2020 08:45
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 10 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile QNB Finansbank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir. Not değişikliği, kredi derecelendirme kuruluşunun 7 Aralık 2020 tarihinde ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından, bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır.
Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Güncel Kredi Derecelendirme Notları ve Görünümleri
Uzun Vadeli / Kısa Vadeli
Yabancı Para Mevduat Notları
B2 / NP (Negatif)
Uzun Vadeli / Kısa Vadeli
TL Mevduat Notları
B1 / NP (Negatif)
Temel Kredi Değerlendirmesi
b3
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
b1
Uzun Vadeli /Kısa Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Risk Notları
B2 / NP
Uzun Vadeli /Kısa Vadeli TL
Karşı Taraf Risk Notları
Ba3 / NP
Uzun Vadeli /Kısa Vadeli Yabancı Para Öncelikli Teminatsız Borçlanma/İhraç Notları
B2 / NP (Negatif)
Uzun Vadeli /Kısa Vadeli TL
Öncelikli Teminatsız Borçlanma/İhraç Notları
B1 / NP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892716
BIST