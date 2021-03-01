***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.03.2021 12:26
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Şubat 2021 tarihli raporu ile QNB Finansbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para ve TL İhraççı Temerrüt Notlarının görünümlerini "Negatif"den "Durağan"a revize etmiştir. Bankanın güncel kredi derecelendirme notlarını ve not görünümlerini aşağıda bilgilerinize sunarız:
Güncel Kredi Derecelendirme Notları
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+ (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Uzun Vadeli TL
İhraççı Temerrüt Notu
BB- (Durağan Görünüm)
Kısa Vadeli TL
İhraççı Temerrüt Notu
B
Uzun / Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu
B+ / B
Finansal Kapasite Notu
b+
Banka Destek Notu
4
Uzun Vadeli Ulusal Not
AA (tur)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913877
BIST
13:501.504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 32,16
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.504
En Düşük
1.491
13:507,2715
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,1534
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2652
13:508,7707
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -0,1987
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7564
13:50408,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,91
|Açılış
|: 408,27
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
408,19
BIST En Aktif Hisseler13:50
|ITTFH
|2,75
|33.636.430
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.585.983
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.056.802
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.163.084
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,38
|44.591.837
|% -4,03
|
|GSRAY
|4,11
|161.228.915
|% -3,75
|
|SISE
|7,53
|1.511.488.081
|% 5,61
|
|THYAO
|13,87
|1.070.565.466
|% 2,82
|
|GARAN
|9,00
|716.775.121
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,30
|694.706.088
|% 2,40
|
|GUBRF
|82,20
|495.284.849
|% 3,01
|
|SISE
|7,53
|1.511.488.081
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,28
|212.119.778
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|716.775.121
|% 0,90
|
|THYAO
|13,87
|1.070.565.466
|% 2,82
|
|IHLAS
|0,91
|67.670.442
|% 3,41
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2666
|7,2715
|% -2,07
|
|Euro
|8,7630
|8,7707
|% -2,22
|
|Sterlin
|10,1253
|10,1761
|% -1,80
|
|Frank
|7,9315
|7,9793
|% -2,44
|
|Riyal
|1,9332
|1,9429
|% -2,06
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,68
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-68,84
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-34,22
|
|Çeyrek
|657
|672
|-17,11
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,82
|