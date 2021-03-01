***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Şubat 2021 tarihli raporu ile QNB Finansbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para ve TL İhraççı Temerrüt Notlarının görünümlerini "Negatif"den "Durağan"a revize etmiştir. Bankanın güncel kredi derecelendirme notlarını ve not görünümlerini aşağıda bilgilerinize sunarız:Güncel Kredi Derecelendirme NotlarıUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+ (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuUzun Vadeli TLİhraççı Temerrüt NotuBB- (Durağan Görünüm)Kısa Vadeli TLİhraççı Temerrüt NotuUzun / Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç NotuB+ / BFinansal Kapasite Notub+Banka Destek NotuUzun Vadeli Ulusal NotAA (tur)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913877BIST