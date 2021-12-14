***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.12.2021 09:48
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin ülke notu görünümlerini Negatif olarak revize etmesinin akabinde, Türk Bankaları'nın not görünümlerini de benzer şekilde güncellemiştir. Kredi derecelendirme kuruluşu'nun 10 Aralık 2021 tarihli raporu ile, QNB Finansbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para ve TL İhraççı Temerrüt Notları'nın görünümleri "Durağan"dan "Negatif"e revize edilmiştir. Bankanın güncel kredi derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıda belirtilmiştir:
Güncel Kredi Derecelendirme Notları
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+ (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Uzun Vadeli TL
İhraççı Temerrüt Notu
BB- (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli TL
İhraççı Temerrüt Notu
B
Uzun / Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu
B+ / B
Finansal Kapasite Notu
b+
Hissedar Destek Notu
b+
Uzun Vadeli Ulusal Not
AA (tur) (Durağan Görünüm)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983027
BIST
17:382.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,72
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:3814,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,3922
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:3816,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,4481
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
17:38839,63
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 20,01
|Açılış
|: 839,63
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:38
|CEOEM
|14,96
|64.100.151
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.339.599
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.102.302
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.271.674
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.680.005
|% 9,99
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|MERIT
|31,02
|100.699.494
|% -9,62
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|OYLUM
|7,66
|18.070.694
|% -8,92
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|23,54
|4.626.806.672
|% 4,25
|
|GARAN
|12,04
|3.813.084.948
|% -0,99
|
|KRDMD
|11,68
|3.262.912.965
|% -0,09
|
|SISE
|16,22
|2.654.637.291
|% -2,23
|
|YKBNK
|3,81
|2.064.795.136
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,63
|1.537.625.913
|% -2,23
|
|YKBNK
|3,81
|2.064.795.136
|% -2,31
|
|TSKB
|1,66
|869.842.907
|% -2,35
|
|SKBNK
|1,22
|494.302.854
|% -3,17
|
|GARAN
|12,04
|3.813.084.948
|% -0,99
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7732
|14,7885
|% 2,72
|
|Euro
|16,6382
|16,6607
|% 2,76
|
|Sterlin
|19,5199
|19,6178
|% 2,86
|
|Frank
|15,9016
|15,9974
|% 2,53
|
|Riyal
|3,9300
|3,9497
|% 2,73
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-5,74
|
|Altın Gr.
|841
|841
|21,80
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,21
|
|B. Petrol
|73,21
|73,21
|-0,49
|