***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin ülke notu görünümlerini Negatif olarak revize etmesinin akabinde, Türk Bankaları'nın not görünümlerini de benzer şekilde güncellemiştir. Kredi derecelendirme kuruluşu'nun 10 Aralık 2021 tarihli raporu ile, QNB Finansbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para ve TL İhraççı Temerrüt Notları'nın görünümleri "Durağan"dan "Negatif"e revize edilmiştir. Bankanın güncel kredi derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıda belirtilmiştir:Güncel Kredi Derecelendirme NotlarıUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+ (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuUzun Vadeli TLİhraççı Temerrüt NotuBB- (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli TLİhraççı Temerrüt NotuUzun / Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç NotuB+ / BFinansal Kapasite Notub+Hissedar Destek Notub+Uzun Vadeli Ulusal NotAA (tur) (Durağan Görünüm)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983027BIST