Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

14.12.2021 09:48
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin ülke notu görünümlerini Negatif olarak revize etmesinin akabinde, Türk Bankaları'nın not görünümlerini de benzer şekilde güncellemiştir. Kredi derecelendirme kuruluşu'nun 10 Aralık 2021 tarihli raporu ile, QNB Finansbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para ve TL İhraççı Temerrüt Notları'nın görünümleri "Durağan"dan "Negatif"e revize edilmiştir. Bankanın güncel kredi derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıda belirtilmiştir:
 
         
 
         
Güncel  Kredi  Derecelendirme Notları
 

         
Uzun  Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
 
         
B+     (Negatif Görünüm)
 

         
Kısa  Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
 
         
B
 

             
Uzun  Vadeli TL
 
İhraççı  Temerrüt Notu
 
         
BB-   (Negatif Görünüm)
 

             
Kısa  Vadeli TL
 
İhraççı  Temerrüt Notu
 
         
B
 

         
Uzun /  Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu
 
         
B+ / B
 

         
Finansal  Kapasite Notu
 
         
b+
 

         
Hissedar  Destek Notu
 
         
b+
 

         
Uzun  Vadeli Ulusal Not
 
         
AA  (tur) (Durağan Görünüm)
 






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983027


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:382.160
Değişim :  0,13% |  2,72
Açılış :  2.191  
Önceki Kapanış :  2.158  
En Yüksek
2.195 En Düşük
2.146
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 14,96 64.100.151 % 10,00  
DOGUB 3,85 3.339.599 % 10,00  
TETMT 275,00 6.102.302 % 10,00  
PKENT 5.512,10 4.271.674 % 10,00  
NIBAS 16,73 17.680.005 % 9,99  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Dolar 14,7732 14,7885 % 2,72  
Euro 16,6382 16,6607 % 2,76  
Sterlin 19,5199 19,6178 % 2,86  
Frank 15,9016 15,9974 % 2,53  
Riyal 3,9300 3,9497 % 2,73  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.766 -5,74  
Altın Gr. 841 841 21,80  
Cumhuriyet 5.592 5.676 184,00  
Tam 5.562 5.706 183,54  
Yarım 2.688 2.760 88,79  
Çeyrek 1.348 1.380 44,39  
Gümüş.Ons 21,65 21,68 -0,29  
Gümüş Gr. 10,36 10,37 0,21  
B. Petrol 73,21 73,21 -0,49  
Seans Raporu 17:38
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru