***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/07/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Haziran 2023 tarihinde Banka'nın uzun vadeli yabancı para (YP) ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" ve "B", not görünümlerini ise Negatif olarak teyit etmiştir. Banka'nın finansal kapasite notu ise "b-" olarak korunmuştur.Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notu: B- (Görünüm: Negatif)Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu: B (Görünüm: Negatif)Kısa Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notu: BKısa Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu: BUzun Vadeli Ulusal Notu: AA(tur) (Görünüm: Durağan)Finansal Kapasite Notu: b-Hissedar Destek Notu: b-Uzun Vadeli/ Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borçlanma: B- / Bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161898BIST