***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.06.2023 16:55
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/07/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Haziran 2023 tarihinde Banka'nın uzun vadeli yabancı para (YP) ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" ve "B", not görünümlerini ise Negatif olarak teyit etmiştir. Banka'nın finansal kapasite notu ise "b-" olarak korunmuştur.
Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notu: B- (Görünüm: Negatif)
Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu: B (Görünüm: Negatif)
Kısa Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notu: B
Kısa Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu: B
Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA(tur) (Görünüm: Durağan)
Finansal Kapasite Notu: b-
Hissedar Destek Notu: b-
Uzun Vadeli/ Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borçlanma: B- / B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161898
BIST