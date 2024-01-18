***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.01.2024 15:47
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notlarının görünümünü Durağan'dan Pozitif'e revize etmesi ve ülke tavanı notlarını bir kademe yukarı yükseltmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde yaptığı açıklama ile QNB Finansbank dahil 17 Türk Bankası'nın kredi derecelendirme notlarını ve not görünümlerini güncellemiştir.
Moody's QNB Finansbank'ın Temel Kredi Değerlemesi Notunu "b3", Düzeltilmiş Kredi Değerlemesi Notunu "b1" ve Uzun Vadeli TL Mevduat Notunu "B1" seviyesinde teyit ederken, ülke tavanı not artışına paralel Uzun Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Risk ve Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notlarını bir kademe yukarı "B2" seviyesine yükseltmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Güncel Kredi Derecelendirme Notları ve Görünümleri
Not Görünümü
Pozitif
Uzun Vadeli / Kısa Vadeli
Yabancı Para Mevduat Notları
B2 / NP
Uzun Vadeli / Kısa Vadeli
TL Mevduat Notları
B1 / NP
Temel Kredi Değerlendirmesi
b3
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
b1
Uzun Vadeli /Kısa Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Risk Notları
B2 / NP
Uzun Vadeli /Kısa Vadeli TL
Karşı Taraf Risk Notları
B1 / NP
Uzun Vadeli Yabancı Para Öncelikli Teminatsız Borçlanma Notu
B2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241350
BIST