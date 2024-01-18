***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notlarının görünümünü Durağan'dan Pozitif'e revize etmesi ve ülke tavanı notlarını bir kademe yukarı yükseltmesini takiben, 17 Ocak 2024 tarihinde yaptığı açıklama ile QNB Finansbank dahil 17 Türk Bankası'nın kredi derecelendirme notlarını ve not görünümlerini güncellemiştir.Moody's QNB Finansbank'ın Temel Kredi Değerlemesi Notunu "b3", Düzeltilmiş Kredi Değerlemesi Notunu "b1" ve Uzun Vadeli TL Mevduat Notunu "B1" seviyesinde teyit ederken, ülke tavanı not artışına paralel Uzun Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Risk ve Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notlarını bir kademe yukarı "B2" seviyesine yükseltmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Güncel Kredi Derecelendirme Notları ve GörünümleriNot GörünümüPozitifUzun Vadeli / Kısa VadeliYabancı Para Mevduat NotlarıB2 / NPUzun Vadeli / Kısa VadeliTL Mevduat NotlarıB1 / NPTemel Kredi Değerlendirmesib3Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesib1Uzun Vadeli /Kısa Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Risk NotlarıB2 / NPUzun Vadeli /Kısa Vadeli TLKarşı Taraf Risk NotlarıB1 / NPUzun Vadeli Yabancı Para Öncelikli Teminatsız Borçlanma NotuB2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241350BIST