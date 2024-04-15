***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Nisan 2024 tarihli raporuyla QNB Finansbank'ın finansal kapasite notunu "b-"'den "b" seviyesine yükseltmiş, diğer notları mevcut seviyelerinde teyit etmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıdaki şekildedir:Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B/ (Görünüm: Pozitif)Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B+/ (Görünüm: Pozitifi)Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: BKısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: BFinansal kapasite notu: bHissedar destek notu: bUzun vadeli teminatsız borçlanma notu: BKısa vadeli teminatsız borçlanma notu: BSermaye benzeri tahvil notu: B-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271699BIST