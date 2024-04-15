***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.04.2024 09:02
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Nisan 2024 tarihli raporuyla QNB Finansbank'ın finansal kapasite notunu "b-"'den "b" seviyesine yükseltmiş, diğer notları mevcut seviyelerinde teyit etmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıdaki şekildedir:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B/ (Görünüm: Pozitif)
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B+/ (Görünüm: Pozitifi)
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B
Finansal kapasite notu: b
Hissedar destek notu: b
Uzun vadeli teminatsız borçlanma notu: B
Kısa vadeli teminatsız borçlanma notu: B
Sermaye benzeri tahvil notu: B-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271699
BIST