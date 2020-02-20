***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.02.2020 16:08
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20/02/2020 tarih ve BİAŞ-2-1152 sayılı, olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820393
BIST
17:00115.856
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -3.339,99
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:006,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0143
|Açılış
|: 59,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 59,1200
|
6,1018
En Düşük
6,0806
17:006,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 11,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0500
|
6,5999
En Düşük
6,5663
17:003,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,02
|Açılış
|: 3,60
|
|Önceki Kapanış
|: 3,62
|
3,62
En Düşük
3,57
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.395.304
|% 19,87
|
|QNBFL
|145,80
|8.259.491
|% 10,45
|
|HATEK
|9,34
|38.696.226
|% 9,11
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,20
|89.088.186
|% 4,86
|
|TSPOR
|6,23
|778.439.636
|% -19,92
|
|GSRAY
|3,13
|906.737.964
|% -19,74
|
|VERTU
|5,41
|38.142.733
|% -18,03
|
|FENER
|16,32
|826.102.353
|% -16,05
|
|VKING
|2,84
|4.274.331
|% -13,68
|
|ASELS
|28,46
|1.526.035.948
|% -4,43
|
|THYAO
|14,50
|1.337.371.575
|% -2,68
|
|BJKAS
|3,06
|1.187.911.471
|% -13,07
|
|GSRAY
|3,13
|906.737.964
|% -19,74
|
|FENER
|16,32
|826.102.353
|% -16,05
|
|BJKAS
|3,06
|1.187.911.471
|% -13,07
|
|CEMAS
|1,24
|369.941.087
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,13
|906.737.964
|% -19,74
|
|EKGYO
|1,52
|350.752.695
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,21
|241.940.933
|% -6,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8220
|7,8612
|% -0,22
|
|Frank
|6,1772
|6,2144
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6207
|1,6288
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,71
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.092
|2.144
|24,32
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,76
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,88
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,35
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,30
|59,30
|0,18
|