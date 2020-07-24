***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.07.2020 15:54
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 24/07/2020 tarih ve BİAŞ-2-3192 sayılı, olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861640
BIST
15:51118.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -186,23
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:516,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:517,9562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9593
En Düşük
7,9191
15:51417,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,22
|Açılış
|: 417,43
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.785.698
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.431.824
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.647.835
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.125.933
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.467.951
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,52
|1.483.630.661
|% 3,49
|
|ASELS
|35,24
|1.387.638.972
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,33
|801.853.950
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,34
|510.802.313
|% 2,36
|
|ALKIM
|14,79
|495.492.271
|% 4,75
|
|EKGYO
|2,33
|801.853.950
|% 0,00
|
|SISE
|6,52
|1.483.630.661
|% 3,49
|
|TRKCM
|4,34
|510.802.313
|% 2,36
|
|TSKB
|1,26
|132.600.533
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,35
|211.980.967
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7126
|8,7563
|% 0,26
|
|Frank
|7,3821
|7,4265
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|10,56
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.742
|18,40
|
|Tam
|2.801
|2.816
|20,90
|
|Yarım
|1.360
|1.376
|9,20
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,26
|
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