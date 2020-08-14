Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

14.08.2020 14:55
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Borsa İstanbul A.Ş.'nin 14/08/2020 tarih ve BİAŞ-2-3389 sayılı, olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868985


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:141.083
Değişim :  -1,57% |  -17,31
Açılış :  1.094  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.096 En Düşük
1.077
BIST En Aktif Hisseler16:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.289,90 7.909.315 % 10,00  
BAYRK 7,27 12.871.490 % 9,98  
NETAS 15,88 84.153.631 % 9,97  
AKSEN 5,09 151.960.273 % 9,94  
FADE 4,65 3.743.208 % 9,93  
daha fazla
16:14 Alış Satış %  
Dolar 7,3767 7,3814 % 0,55  
Euro 8,7239 8,7300 % 0,60  
Sterlin 9,6554 9,7038 % 0,98  
Frank 8,0781 8,1267 % 0,54  
Riyal 1,9610 1,9708 % 0,50  
daha fazla
16:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 -3,51  
Altın Gr. 462 462 0,72  
Cumhuriyet 3.078 3.125 34,00  
Tam 3.063 3.142 33,32  
Yarım 1.480 1.520 16,11  
Çeyrek 743 760 8,06  
Gümüş.Ons 26,73 26,75 -0,75  
Gümüş Gr. 6,32 6,32 -0,17  
B. Petrol 44,80 44,80 -0,16  
Seans Raporu 16:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru