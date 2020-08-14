***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.08.2020 14:55
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 14/08/2020 tarih ve BİAŞ-2-3389 sayılı, olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868985
BIST
16:141.083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -17,31
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
16:147,3814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
16:148,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0519
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7322
En Düşük
8,6435
16:14462,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,46
|Açılış
|: 462,47
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.871.490
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.153.631
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|151.960.273
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.743.208
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.023.356
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.177.096
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|18.721.873
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|RTALB
|46,86
|986.527.228
|% 8,98
|
|EKGYO
|1,97
|929.530.067
|% -0,51
|
|THYAO
|11,09
|730.019.848
|% -0,45
|
|TUPRS
|78,35
|547.083.307
|% -0,06
|
|ASELS
|17,18
|498.294.613
|% -2,33
|
|EKGYO
|1,97
|929.530.067
|% -0,51
|
|TSKB
|1,09
|158.492.191
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,06
|266.654.528
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,46
|163.744.482
|% -2,01
|
|KRDMD
|2,77
|308.605.729
|% -1,42
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3767
|7,3814
|% 0,55
|
|Euro
|8,7239
|8,7300
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,6554
|9,7038
|% 0,98
|
|Frank
|8,0781
|8,1267
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9610
|1,9708
|% 0,50
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-3,51
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|34,00
|
|Tam
|3.063
|3.142
|33,32
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|16,11
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,06
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,75
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|-0,16
|