***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.12.2021 15:30
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08/12/2021 tarih ve BİAŞ-06-5117 sayılı, olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981978
BIST
17:452.007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 25,90
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:4513,7169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2268
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:4515,5301
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,3130
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:45786,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 11,84
|Açılış
|: 786,21
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:43
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.751.328
|% 9,95
|
|ATATP
|63,55
|16.125.088
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|763.938
|% 9,94
|
|HEDEF
|4,89
|55.841.917
|% 9,89
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.000.354
|% -9,97
|
|TUREX
|16,56
|22.419.412
|% -9,95
|
|KZBGY
|27,16
|21.614.456
|% -9,95
|
|BASGZ
|14,33
|422.630.393
|% 7,50
|
|TURSG
|5,92
|297.473.042
|% 0,85
|
|MAVI
|80,00
|214.230.040
|% 2,11
|
|TEZOL
|16,72
|187.393.029
|% 4,17
|
|ISDMR
|23,38
|153.841.763
|% 1,56
|
|PEKGY
|1,14
|118.065.688
|% -9,52
|
|TURSG
|5,92
|297.473.042
|% 0,85
|
|ZRGYO
|2,72
|85.167.771
|% 3,03
|
|BASGZ
|14,33
|422.630.393
|% 7,50
|
|MOBTL
|1,73
|41.404.189
|% 0,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6876
|13,7031
|% 1,58
|
|Euro
|15,4906
|15,5222
|% 2,00
|
|Sterlin
|18,0827
|18,1734
|% 1,53
|
|Frank
|14,8187
|14,9080
|% 2,00
|
|Riyal
|3,6488
|3,6671
|% 1,79
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,07
|
|Altın Gr.
|787
|787
|12,94
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|-0,14
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH