***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız'ın hakim ortağı Qatar National Bank Q.P.S.C. (QNB) tarafından Bankamıza gönderilen açıklama aşağıda kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmaktadır:"Hakim ortağı bulunduğumuz QNB Finansbank A.Ş.'nin hisse senedi fiyatlarında görülen hareketlerin ve tarafımıza yöneltilen yatırımcı sorularının değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bankamızın QNB Finansbank A.Ş.'deki ortaklığına ilişkin olarak- borsada işlem gören pay senetlerinden ek pay edinmek suretiyle ortaklık oranımızın arttırılmasına ve/veya- hakim ortak sıfatıyla diğer pay sahiplerinin ortaklıktan çıkartılmasına ve/veya- iştirak paylarının borsa kotundan çıkartılmasınayönelik herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya planı olmadığını beyan ederiz."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816000BIST