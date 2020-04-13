***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 13:42
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank S.A.Q. ("QNB")'nin 31 Mart 2020 dönemine ilişkin bağımsız sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 12 Nisan 2020 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. QNB'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler QNB Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup, belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 217.9 milyar TL, 133.4 milyar TL ve 128.5 milyar TL'dir.
Bankamızın BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 31 Mart 2020 dönemine ait finansal tablolarının 30 Nisan 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837421
BIST
16:2997.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 606,07
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
16:296,7906
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0935
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
16:297,4088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0936
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
16:29369,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,96
|Açılış
|: 369,44
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|4,73
|296.045.255
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|13.480.646
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|63.791.810
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,42
|36.321.017
|% -8,49
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,34
|3.779.949
|% -5,63
|
|THYAO
|10,26
|1.435.824.110
|% 4,69
|
|GARAN
|8,61
|841.849.141
|% -0,23
|
|PGSUS
|56,00
|768.138.178
|% 9,91
|
|ASELS
|25,14
|407.911.392
|% 0,16
|
|GSRAY
|2,64
|358.263.939
|% 3,94
|
|YKBNK
|2,05
|302.952.948
|% -0,49
|
|CEMAS
|1,03
|144.064.166
|% 9,57
|
|THYAO
|10,26
|1.435.824.110
|% 4,69
|
|GSRAY
|2,64
|358.263.939
|% 3,94
|
|ODAS
|1,49
|152.270.430
|% 4,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4591
|8,5015
|% 1,73
|
|Frank
|6,9921
|7,0343
|% 1,25
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|4,95
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,47
|
|Cumhuriyet
|2.361
|2.416
|36,50
|
|Tam
|2.426
|2.486
|41,30
|
|Yarım
|1.180
|1.210
|18,30
|
|Çeyrek
|592
|605
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,00
|
|B. Petrol
|31,47
|31,47
|-0,01
|
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