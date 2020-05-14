***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız 13 Mayıs 2020 tarihinde 9 uluslararası bankadan, 367 gün vadeli 45 milyon ABD Doları ve 193 milyon Avro olmak üzere toplam 255 milyon ABD Doları tutarında fonlama temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır.Bununla birlikte, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon Avro'luk işbirliği için anlaşmıştır. Söz konusu kaynağın 50 milyon Avro'dan oluşan 2 yıl vadeli ilk dilimi özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinde kullanılacak olup 50 milyon Avro'luk 2 yıl vadeye kadar olan dilim ise dış ticaretin desteklenmesi amaçlı kullanılacaktır.Ayrıca, Fransız Kalkınma Ajansı'nın özel sektör kuruluşu olan Proparco (Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A.) ile tarımı desteklemek amacıyla 25 milyon Avro tutarında kredi almak üzere anlaşmıştır. 7 yıl vadeli olan kredi, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) ve enerji verimliliğine yönelik kullandırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844865BIST