***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2020 14:48
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız iştiraklerinden QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 5.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 15.000.000.- TL artırılarak 20.000.000.- TL'ye yükseltilmesi kapsamında artırılan tutarın tamamı nakden ve defaten Bankamızca karşılanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879081
BIST
16:521.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:527,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0694
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:529,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1057
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:52476,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,67
|Açılış
|: 476,48
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:52
|YGYO
|1,10
|184.429.941
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.896.900
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.349.263
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.457.665
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.631
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.415.494.273
|% -1,41
|
|ODAS
|3,40
|1.225.394.552
|% 3,98
|
|SISE
|6,78
|842.144.801
|% -1,02
|
|ASELS
|18,58
|835.369.451
|% 0,22
|
|PETKM
|4,35
|632.585.380
|% 1,16
|
|ODAS
|3,40
|1.225.394.552
|% 3,98
|
|GARAN
|7,01
|1.415.494.273
|% -1,41
|
|ZOREN
|2,72
|485.047.962
|% 2,26
|
|YGYO
|1,10
|184.429.941
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,92
|321.521.499
|% 4,35
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8633
|7,8672
|% 0,89
|
|Euro
|9,2519
|9,2578
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,0964
|10,1471
|% 0,90
|
|Frank
|8,5456
|8,5971
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0902
|2,1007
|% 0,87
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,58
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|