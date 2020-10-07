***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız iştiraklerinden QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 5.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 15.000.000.- TL artırılarak 20.000.000.- TL'ye yükseltilmesi kapsamında artırılan tutarın tamamı nakden ve defaten Bankamızca karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879081BIST