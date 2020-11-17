***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 08:21
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finansbank, 16 Kasım 2020 tarihinde 19 ülkeden 33 uluslararası bankanın katılımı ile 367 gün vadeli 113.5 milyon ABD Doları ve 200.5 milyon Avro olmak üzere toplam 350 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888785
BIST
12:411.279
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -14,39
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:417,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7643
En Düşük
7,6843
12:419,2189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0752
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2189
En Düşük
9,1109
12:41470,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,86
|Açılış
|: 470,83
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
471,01
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:41
|SAFKR
|7,92
|84.170.317
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.582.571
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|46.011.360
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,66
|2.403.859.396
|% -3,24
|
|KRDMD
|4,28
|665.888.523
|% -2,28
|
|AKBNK
|6,08
|594.460.208
|% -3,65
|
|EKGYO
|1,92
|591.093.494
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,77
|537.379.715
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,92
|591.093.494
|% 1,59
|
|GARAN
|8,66
|2.403.859.396
|% -3,24
|
|YKBNK
|2,77
|537.379.715
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,28
|665.888.523
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,49
|178.159.242
|% -1,97
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7616
|7,7643
|% 0,75
|
|Euro
|9,2141
|9,2189
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,2158
|10,2670
|% 0,71
|
|Frank
|8,4717
|8,5227
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0584
|2,0687
|% 0,42
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|2,74
|
|Altın Gr.
|470
|471
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.174
|5,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|5,22
|
|Yarım
|1.503
|1.543
|2,52
|
|Çeyrek
|754
|771
|1,26
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,27
|