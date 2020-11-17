***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finansbank, 16 Kasım 2020 tarihinde 19 ülkeden 33 uluslararası bankanın katılımı ile 367 gün vadeli 113.5 milyon ABD Doları ve 200.5 milyon Avro olmak üzere toplam 350 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888785BIST