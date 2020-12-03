***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız'ın hakim ortağı Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (QNB) tarafından Bankamıza gönderilen açıklama aşağıda kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmaktadır:"Qatar National Bank (Q.P.S.C.)'ın QNB Finansbank A.Ş.'deki ortaklığına ilişkin olarak, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.09.2020 tarih ve 2020/58 sayılı Pay Piyasası Pazar Yapılanmasına ilişkin duyurusu güncel makroekonomik görünüm paralelinde değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde, fiili dolaşım oranının %5 oranının üstüne çıkartılmaması halinde QNB Finansbank A.Ş. paylarının 1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem görebileceği hususunda tarafımızın bilgilendirildiğini, QNB Finansbank A.Ş.'nin fiili dolaşım oranının %5'in üstüne çıkartılmasına yönelik Qatar National Bank (Q.P.S.C.)'ın herhangi bir yönetim kurulu kararı, planı ve/veya niyeti olmadığını beyan ederiz."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891256BIST