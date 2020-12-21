***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2020 18:34
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.12.2020 tarihli açıklamamız
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18 Aralık 2020 tarih ve 2020/80 sayılı duyurusu ile Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören paylar için 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni pazar dağılımı açıklanmıştır.
İlgide belirtilen 03.12.2020 tarihli Bankamız Özel Durum açıklaması ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2020/80 sayılı duyurusu uyarınca, Bankamız payları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (POİP) işlem görmeye başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894114
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
18:059,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
18:05463,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,17
|Açılış
|: 463,72
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6648
|7,6707
|% 0,55
|
|Euro
|9,3658
|9,3747
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,1674
|10,2184
|% -0,94
|
|Frank
|8,6015
|8,6533
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0371
|2,0473
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-0,96
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,25
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,15
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,90
|