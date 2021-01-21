***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 10:07
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2015 - 28.08.2015 - 16.09.2015 - 24.07.2018 - 26.09.2018 - 26.12.2018 - 30.01.2019 - 04.11.2019 – 23.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 18.08.2015 - 28.08.2015 - 16.09.2015 - 24.07.2018 - 26.09.2018 - 26.12.2018 - 30.01.2019 - 04.11.2019 – 23.01.2020 tarihli açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) ile İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne karşı Bankamıza kesilen 43.568.630,00-TL idari para cezasının ve bu cezaya dayanak yapılan raporun iptali talebi ile açtığımız davanın ilk derece ve istinaf incelemesinde lehimize sonuçlandığı, Danıştay 10. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesi neticesinde ise idare tarafından düzenlenen inceleme raporunun hukuka uygun olduğu gerekçesiyle kararın bankamız aleyhine bozulduğu, dosya ile ilgili bölge idare mahkemesi nezdinde yapılan yeni inceleme neticesinde ise temyiz yolu açık olmak üzere Bankamız tarafından açılan davanın reddine karar verildiği duyurulmuştur.
Gelinen aşamada yargılama sürecinin sonunda, söz konusu dava Bankamız aleyhine kesinleşmiş olup ilgili tutar idareye ödenerek dosya kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903607
BIST
18:051.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.578
En Düşük
1.578
18:057,3990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0201
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4232
En Düşük
7,3844
18:058,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0243
En Düşük
8,9624
18:05446,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,68
|Açılış
|: 446,54
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
444,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKFEN
|18,66
|356.333.032
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|VESTL
|24,76
|139.181.513
|% 0,00
|
|TLMAN
|36,98
|68.635.689
|% 0,00
|
|AGYO
|3,89
|23.751.222
|% 0,00
|
|TKFEN
|18,66
|356.333.032
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|VESTL
|24,76
|139.181.513
|% 0,00
|
|TLMAN
|36,98
|68.635.689
|% 0,00
|
|AGYO
|3,89
|23.751.222
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 0,00
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% 0,00
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% 0,00
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3922
|7,3975
|% -0,29
|
|Euro
|8,9757
|8,9866
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1161
|10,1669
|% 0,22
|
|Frank
|8,2976
|8,3476
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9678
|1,9777
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,71
|
|Altın Gr.
|446
|446
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,02
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|-0,06
|