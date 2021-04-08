***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamız iştiraklerinden QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 25.000.000.- TL artırılarak 45.000.000.- TL'ye yükseltilmesine iştirak edilmesine ve artırılan tutarın tamamının nakden ve defaten Bankamızca karşılanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925204BIST