***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından, iştiraklerimizden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 100.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 100.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine iştirak edilmesine ve artırılan 100.000.000 TL ödenmiş sermayeden Bankamız hissesine düşen tutarın Bankamızca nakden ve defaten karşılanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931538BIST