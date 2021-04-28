***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 08:33
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, iştiraklerimizden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 100.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 100.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine iştirak edilmesine ve artırılan 100.000.000 TL ödenmiş sermayeden Bankamız hissesine düşen tutarın Bankamızca nakden ve defaten karşılanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931538
BIST
11:201.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,77
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
11:208,2014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:209,9140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0191
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:20466,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,96
|Açılış
|: 466,11
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:18
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.545.421
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.436.608
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.912.919
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.416.757
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|864.957
|% -9,78
|
|PENGD
|3,60
|31.772.088
|% -8,16
|
|GARAN
|7,14
|282.584.987
|% 0,28
|
|EREGL
|19,45
|269.979.762
|% 0,00
|
|PETKM
|6,47
|265.586.324
|% -0,77
|
|THYAO
|11,87
|235.223.668
|% -0,50
|
|KRDMD
|7,18
|221.291.595
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,08
|91.940.806
|% 0,00
|
|PETKM
|6,47
|265.586.324
|% -0,77
|
|GARAN
|7,14
|282.584.987
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,18
|221.291.595
|% 0,98
|
|TSKB
|1,20
|32.108.058
|% 0,00
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1952
|8,1981
|% -0,08
|
|Euro
|9,9014
|9,9068
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,3398
|11,3967
|% -0,41
|
|Frank
|8,9152
|8,9689
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1794
|2,1903
|% -0,17
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,84
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,83
|65,83
|-0,04
|