***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca 2022 yılı itibariyle görev süresi dolacak olan Bankamız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Osman Reha Yolalan'ın 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılma talebinin kabulü ile boşalacak Yönetim Kurulu üyeliğine, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sn. Temel Güzeloğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983546BIST