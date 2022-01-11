***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2022 15:06
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank'in 31 Aralık 2021 tarihli finansal sonuçlarının ilanı hk. Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank Q.P.S.C. ("QNB")'nin 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 11 Ocak 2022 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. QNB'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler QNB Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup, belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 391.9 milyar TL, 219.9 milyar TL ve 228 milyar TL'dir.
Bankamızın, muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin BDDK tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021 dönemine ait finansal tablolarının 2 Şubat 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992749
BIST
15:182.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,28
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
15:1813,8350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0142
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
15:1815,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0333
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
15:18803,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,21
|Açılış
|: 803,56
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler15:18
|KRDMA
|10,45
|123.141.609
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.187.952
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|26.965.954
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|28,98
|60.043.046
|% -6,21
|
|ERBOS
|129,00
|224.205.698
|% -5,15
|
|SRVGY
|89,65
|9.648.657
|% -4,93
|
|RALYH
|10,86
|48.345.394
|% -4,49
|
|KRDMD
|12,53
|4.332.500.992
|% 8,48
|
|THYAO
|27,16
|3.691.611.171
|% 1,72
|
|EREGL
|31,04
|2.477.619.968
|% 1,77
|
|GARAN
|11,85
|1.439.776.796
|% 0,94
|
|SISE
|14,89
|1.037.358.246
|% -0,07
|
|KRDMD
|12,53
|4.332.500.992
|% 8,48
|
|YKBNK
|3,76
|940.193.898
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|526.973.699
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,12
|506.820.184
|% 0,97
|
|THYAO
|27,16
|3.691.611.171
|% 1,72
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8269
|13,8350
|% 0,10
|
|Euro
|15,6756
|15,6919
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,7397
|18,8336
|% 0,15
|
|Frank
|14,8673
|14,9569
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6746
|3,6930
|% 0,11
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|5,04
|
|Altın Gr.
|803
|803
|2,33
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.419
|28,00
|
|Tam
|5.311
|5.446
|26,75
|
|Yarım
|2.567
|2.634
|12,93
|
|Çeyrek
|1.288
|1.317
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,59
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,05
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|1,17
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33KRDMD
Yüzde 8.31 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 563, 730 adet işlem
-
15:32KRDMA
Yüzde 9.89 oranında artışla 10.44 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 165, 398 adet işlem
-
15:31KRDMA
Yüzde 10.00 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 140, 386 adet işlem
-
15:30CELHA
Yüzde 6.30 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 559, 530 adet işlem
-
15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 74 artarak (% 0.61 ) 2, 282