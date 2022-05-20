***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finansbank 20 Mayıs 2022 tarihinde uluslararası finansal kurumlarla, 137 milyon ABD Doları ve 211,8 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 360 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti sırasıyla ABD Doları dilim için Sofr+%2,75 yıllık ve Avro dilim için ise Euribor+%2,10 yıllık olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031577BIST