***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 18:45
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finansbank 20 Mayıs 2022 tarihinde uluslararası finansal kurumlarla, 137 milyon ABD Doları ve 211,8 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 360 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti sırasıyla ABD Doları dilim için Sofr+%2,75 yıllık ve Avro dilim için ise Euribor+%2,10 yıllık olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031577
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,26
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.372
18:0515,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0303
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
18:0516,8415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7425
18:05945,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,21
|Açılış
|: 945,18
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
|
|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
|
|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
|
|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8707
|15,8722
|% 0,19
|
|Euro
|16,7472
|16,8415
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,8524
|19,9519
|% 0,55
|
|Frank
|16,2875
|16,3856
|% 0,20
|
|Riyal
|4,2356
|4,2568
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|4,59
|
|Altın Gr.
|945
|945
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,86
|