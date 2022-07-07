***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 16:33
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank'in 30 Haziran 2022 tarihli finansal sonuçlarının ilanı hk.
Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank Q.P.S.C. ("QNB")'nin 30 Haziran 2022 dönemine ilişkin sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 07 Temmuz 2022 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. QNB'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın QNB Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuştur. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup, belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 527.5 milyar TL, 304.7 milyar TL ve 316.5 milyar TL'dir.
Bankamızın, muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin BDDK tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesin
16:302.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,14
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
16:3017,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0374
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
16:3017,6190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0710
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
16:30965,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,01
|Açılış
|: 965,72
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler16:30
|IZFAS
|2,47
|3.246.999
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.335.999
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|24.636.056
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|111.806.212
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,77
|61.864.338
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KOZAL
|163,00
|619.849.801
|% -3,69
|
|AKSGY
|2,93
|15.894.957
|% -3,30
|
|DERIM
|5,88
|14.726.997
|% -2,81
|
|THYAO
|48,88
|2.942.346.192
|% 0,95
|
|SISE
|21,44
|1.059.205.240
|% 0,37
|
|EREGL
|26,10
|946.440.620
|% -2,10
|
|TUPRS
|240,90
|819.471.518
|% -1,59
|
|SASA
|40,82
|670.765.976
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,82
|593.329.586
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,31
|588.114.659
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|295.132.640
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,06
|555.701.014
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,51
|307.962.459
|% 1,58
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2405
|17,2529
|% 0,22
|
|Euro
|17,5948
|17,6190
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,5516
|20,6547
|% 0,44
|
|Frank
|17,6342
|17,7404
|% -0,15
|
|Riyal
|4,5768
|4,5998
|% 0,10
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,81
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.559
|-77,00
|
|Tam
|6.478
|6.571
|-37,00
|
|Yarım
|3.171
|3.213
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|3,72
|