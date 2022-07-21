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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.07.2022 17:01
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   Bankamız, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD - European Bank for Reconstruction and Development) ile kadın girişimcilere destek programı kapsamında üçüncü kredi anlaşmasını bugün imzalamıştır. Temin edilen iki yıl vadeli ve 50 milyon ABD Doları tavan tutarlı kaynak, sahibi veya yöneticisi kadın olan küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kullandırılacaktır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047175


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Altın Ons 1.730 1.730 11,44  
Altın Gr. 989 990 10,65  
Cumhuriyet 6.639 6.739 40,00  
Tam 6.661 6.729 -33,00  
Yarım 3.246 3.293 -15,00  
Çeyrek 1.628 1.646 -8,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,79 -0,07  
Gümüş Gr. 10,76 10,78 0,02  
B. Petrol 105 105 0,97  
Seans Raporu 17:34
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