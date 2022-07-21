***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD - European Bank for Reconstruction and Development) ile kadın girişimcilere destek programı kapsamında üçüncü kredi anlaşmasını bugün imzalamıştır. Temin edilen iki yıl vadeli ve 50 milyon ABD Doları tavan tutarlı kaynak, sahibi veya yöneticisi kadın olan küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kullandırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047175BIST