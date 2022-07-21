***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2022 17:01
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD - European Bank for Reconstruction and Development) ile kadın girişimcilere destek programı kapsamında üçüncü kredi anlaşmasını bugün imzalamıştır. Temin edilen iki yıl vadeli ve 50 milyon ABD Doları tavan tutarlı kaynak, sahibi veya yöneticisi kadın olan küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kullandırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047175
BIST
17:342.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,83
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.514
17:3417,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
17:3418,1616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
17:34986,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,54
|Açılış
|: 986,77
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KLRHO
|16,28
|36.097.896
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|71.425.636
|% 9,94
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|UFUK
|89,05
|7.038.611
|% -9,96
|
|VAKKO
|17,72
|37.083.654
|% -5,34
|
|DOBUR
|48,26
|7.083.609
|% -5,00
|
|KERVT
|7,10
|118.872.638
|% -4,57
|
|KNFRT
|8,63
|25.088.677
|% -4,43
|
|THYAO
|50,15
|3.053.961.638
|% -2,81
|
|SISE
|21,00
|1.784.735.084
|% -0,66
|
|EKGYO
|3,15
|1.325.518.215
|% 4,30
|
|EREGL
|28,24
|1.108.767.901
|% 1,58
|
|SAHOL
|19,68
|873.543.618
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,15
|1.325.518.215
|% 4,30
|
|SKBNK
|1,37
|372.965.445
|% 3,79
|
|ODAS
|3,62
|779.956.448
|% -1,90
|
|TSKB
|2,34
|259.144.889
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,83
|412.704.133
|% 4,93
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7043
|17,7278
|% 0,10
|
|Euro
|18,1373
|18,1616
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,2631
|21,3697
|% 0,28
|
|Frank
|18,3619
|18,4725
|% 0,57
|
|Riyal
|4,7050
|4,7286
|% 0,08
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|11,44
|
|Altın Gr.
|989
|990
|10,65
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.661
|6.729
|-33,00
|
|Yarım
|3.246
|3.293
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,97
|