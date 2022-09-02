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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.09.2022 14:35
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nca, Bankamız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Sinan Şahinbaş'ın 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılma talebinin kabulü ile, boşalacak Yönetim Kurulu üyeliğine, 31 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmak üzere Sn. Esel Yıldız Çekin'in seçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059619


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Yarım 3.281 3.319 12,00  
Çeyrek 1.645 1.659 6,00  
Gümüş.Ons 17,95 17,98 0,15  
Gümüş Gr. 10,50 10,52 0,08  
B. Petrol 94,81 94,81 2,45  
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