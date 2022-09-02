***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2022 14:35
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca, Bankamız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Sinan Şahinbaş'ın 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılma talebinin kabulü ile, boşalacak Yönetim Kurulu üyeliğine, 31 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmak üzere Sn. Esel Yıldız Çekin'in seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059619
BIST
15:553.208
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 65,73
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.211
En Düşük
3.160
15:5518,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,2780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
15:5518,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1422
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
15:551.000,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.000,27
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler15:53
|OYYAT
|25,30
|19.788.864
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.798.823
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|564.203.366
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|44.729.170
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.265.729
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.321.279
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,44
|86.097.252
|% -6,95
|
|OSMEN
|31,92
|7.812.327
|% -5,00
|
|PENTA
|393,40
|60.154.634
|% -4,84
|
|BALAT
|11,50
|446.124
|% -4,17
|
|AKBNK
|12,90
|4.925.190.839
|% 8,86
|
|YKBNK
|7,58
|3.634.821.948
|% 0,13
|
|THYAO
|71,65
|3.295.025.532
|% 0,77
|
|HALKB
|9,08
|3.293.539.014
|% 6,57
|
|VAKBN
|8,28
|2.481.901.454
|% 8,09
|
|YKBNK
|7,58
|3.634.821.948
|% 0,13
|
|AKBNK
|12,90
|4.925.190.839
|% 8,86
|
|HALKB
|9,08
|3.293.539.014
|% 6,57
|
|EKGYO
|4,06
|1.289.305.254
|% 1,50
|
|VAKBN
|8,28
|2.481.901.454
|% 8,09
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2117
|18,2305
|% 0,19
|
|Euro
|18,2312
|18,2372
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,9642
|21,0694
|% 0,14
|
|Frank
|18,4275
|18,5386
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8322
|4,8565
|% 0,14
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,39
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,35
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.733
|6.789
|24,00
|
|Yarım
|3.281
|3.319
|12,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,08
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|2,45
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:08XU100
Endeks 3, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 08 üstünde . İşlem hacmi 50, 385.00 milyon TL de
-
16:07VAKFN
Yüzde 5.48 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 928, 906 adet işlem
-
16:06TEZOL
Yüzde 5.49 oranında artışla 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 433, 235 adet işlem
-
16:05HALKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 116, 932 adet işlem
-
16:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TKFEN, PETKM