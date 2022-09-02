***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca, Bankamız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Sinan Şahinbaş'ın 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılma talebinin kabulü ile, boşalacak Yönetim Kurulu üyeliğine, 31 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmak üzere Sn. Esel Yıldız Çekin'in seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059619BIST