***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız hakim ortağı Qatar National Bank Q.P.S.C. ("QNB")'nin 30 Eylül 2022 dönemine ilişkin sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 10 Ekim 2022 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. QNB'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın QNB Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuştur. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup, belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 577.5 milyar TL, 326.2 milyar TL ve 365.1 milyar TL'dir.Bankamızın, muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin BDDK tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak sınırlı denetimden geçmiş 30 Eylül 2022 dönemine ait finansal tablolarının 27 Ekim 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069789BIST