***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2023 17:44
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank'in 31 Aralık 2022 tarihli finansal sonuçlarının ilanı hk. Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank Q.P.S.C. ("QNB")'nin 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 11 Ocak 2023 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. QNB'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler QNB Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup, belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 627.9 milyar TL, 370.9 milyar TL ve 417.6 milyar TL'dir.
Bankamızın, muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin BDDK tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2022 dönemine ait finansal tablolarının 31 Ocak 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100450
BIST
17:224.738
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -249,63
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.738
17:2218,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0576
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.133,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.133,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.233.752
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.699.456
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.004.813
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,49
|63.083.716
|% 8,50
|
|KONYA
|3.043,50
|203.704.133
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.230.984
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.158.214
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.989.607
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|THYAO
|126,10
|8.252.235.271
|% -3,89
|
|EREGL
|36,90
|6.185.500.287
|% -2,54
|
|ASELS
|53,00
|5.602.322.899
|% -8,86
|
|KOZAL
|518,30
|4.439.046.338
|% -7,94
|
|TUPRS
|474,20
|4.428.487.354
|% -0,23
|
|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|YKBNK
|8,71
|3.318.436.774
|% -8,60
|
|KRDMD
|17,39
|4.247.784.726
|% -4,13
|
|SKBNK
|2,55
|583.933.473
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.748.894
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7744
|18,7807
|% 0,04
|
|Euro
|20,2089
|20,2150
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6805
|22,7942
|% -0,28
|
|Frank
|20,1134
|20,2346
|% -0,75
|
|Riyal
|4,9840
|5,0089
|% -0,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-3,40
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.667
|7.734
|-1,00
|
|Yarım
|3.724
|3.783
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,07
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,62
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:44RUBNS
Yüzde -8.21 oranında düşüşle 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 610 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 4, 746 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 86 altında . İşlem hacmi 91, 120.00 milyon TL de
-
17:43PAPIL
Yüzde -8.11 oranında düşüşle 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 808 adet işlem
-
17:42KNFRT
Yüzde -8.91 oranında düşüşle 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 342, 602 adet işlem
-
17:41BFREN
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 4, 220.60 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 361 adet işlem