***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 10:43
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Krediler İzleme ve Takip Direktörü olarak görev yapan Sn. İsmail Işık, Krediler İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102897
BIST
10:315.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 60,68
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.385
En Düşük
5.337
10:3118,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8085
En Düşük
18,6816
10:3120,3591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0983
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3645
En Düşük
20,1554
10:311.152,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.152,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ONCSM
|49,76
|1.109.051
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|25.786.105
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|19.781.216
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|22.439.479
|% 9,96
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|TERA
|23,24
|9.508.230
|% -6,06
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|KRSTL
|9,66
|6.112.413
|% -2,62
|
|ADEL
|119,50
|1.813.333
|% -2,29
|
|THYAO
|148,90
|2.243.571.312
|% 1,02
|
|ASELS
|61,55
|1.730.501.605
|% 4,50
|
|EREGL
|41,08
|1.062.528.158
|% 0,44
|
|KOZAL
|571,40
|1.045.887.058
|% 2,73
|
|KRDMD
|19,48
|799.555.224
|% -0,61
|
|EKGYO
|8,54
|531.000.230
|% -0,58
|
|KRDMD
|19,48
|799.555.224
|% -0,61
|
|DOHOL
|10,42
|404.694.950
|% 0,00
|
|PETKM
|18,50
|658.935.621
|% 0,43
|
|ODAS
|9,11
|287.928.625
|% 3,05
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7908
|18,7942
|% 0,14
|
|Euro
|20,3490
|20,3591
|% 0,49
|
|Sterlin
|23,0856
|23,2014
|% 0,45
|
|Frank
|20,3310
|20,4535
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,10
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-1,74
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.827
|7.888
|4,00
|
|Yarım
|3.814
|3.860
|2,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,56
|0,11
|
|B. Petrol
|86,60
|86,60
|0,68
|