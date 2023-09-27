***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın takipteki krediler portföyünde izlenen, 907.703.167 TL tutarlı kredi kartı, bireysel kredi ve ticari kredi türlerindeki tahsili gecikmiş alacağı Ortak Varlık Yönetim Şirketi A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ve Emir Varlık Yönetim Şirketi A.Ş. firmalarına satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197676BIST