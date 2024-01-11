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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.01.2024 15:02
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank'in 31 Aralık 2023 tarihli finansal sonuçlarının ilanı hk.
Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank Q.P.S.C. ("QNB")'nin 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 11 Ocak 2024 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. QNB'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın QNB Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuştur. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup, belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 1,035.4 milyar TL, 607.0 milyar TL ve 658.3 milyar TL'dir.
Bankamızın, muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin BDDK tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2023 dönemine ait finansal tablolarının 29 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238427


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