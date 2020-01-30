***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.01.2020Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK120C9Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.545.600Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.01.2020Kayıt Tarihi 29.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.545.600Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, 65.545.600 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK120C9 ISIN kodlu bononun bugün (30/01/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815326BIST