***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2020 09:54
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni -
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 186
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2035476097
Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.02.2020
Kayıt Tarihi 31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2020
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 01.08.2019 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 5.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 186 gün vadeli XS2035476097 ISIN kodlu borçlanma aracının (03/02/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816888
BIST
11:59120.517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.274,45
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:595,9802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0051
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9756
11:596,6139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6096
11:59301,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,01
|Açılış
|: 301,43
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,28
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|13,41
|15.136.469
|% 17,02
|
|DOKTA
|88,50
|22.589.629
|% 14,94
|
|CELHA
|11,42
|11.588.888
|% 14,66
|
|OZGYO
|2,04
|103.001.462
|% 10,27
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,20
|586.162.934
|% 2,60
|
|PETKM
|4,20
|486.478.467
|% 2,19
|
|HALKB
|7,35
|428.508.106
|% 6,83
|
|ASELS
|23,86
|233.261.514
|% 2,05
|
|SISE
|5,57
|198.462.054
|% -0,18
|
|PETKM
|4,20
|486.478.467
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,73
|101.074.575
|% 2,37
|
|HALKB
|7,35
|428.508.106
|% 6,83
|
|KRDMD
|2,88
|151.485.393
|% 2,13
|
|OZGYO
|2,04
|103.001.462
|% 10,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7348
|7,7736
|% -0,21
|
|Frank
|6,1465
|6,1835
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5887
|1,5967
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-10,04
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|-13,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|-14,84
|
|Yarım
|960
|985
|-7,18
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,57
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1244, 05 artarak (% 1.10 ) 114, 171
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, KERVN, MEPET
-
12:13
CELHA, POLTK, DESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:13
AYES, BEYAZ, NATEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:10TSGYO
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 197, 063 adet işlem