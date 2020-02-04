***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni -İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.02.2020Vade (Gün Sayısı) 186Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2035476097Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.02.2020Kayıt Tarihi 31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2020Döviz Cinsi GBPÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 01.08.2019 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 5.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 186 gün vadeli XS2035476097 ISIN kodlu borçlanma aracının (03/02/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816888BIST