***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2020 16:17
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK42072
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 163.552.400
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli TRFFNBK42072 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 163.552.400- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816966
BIST
17:33122.003
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.759,83
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.039
En Düşük
120.159
17:335,9713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0140
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:336,5956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0243
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:33300,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -3,36
|Açılış
|: 300,07
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,74
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,63
|309.706.673
|% 19,85
|
|HLGYO
|1,72
|237.421.327
|% 15,44
|
|DOKTA
|88,55
|31.950.318
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|CELHA
|11,15
|26.575.959
|% 11,95
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|QNBFL
|135,00
|808.601
|% -6,90
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|MRGYO
|1,53
|22.746.129
|% -3,77
|
|THYAO
|14,32
|1.297.075.667
|% 3,47
|
|PETKM
|4,24
|822.238.892
|% 3,16
|
|HALKB
|7,40
|740.871.038
|% 7,56
|
|ASELS
|24,26
|633.682.035
|% 3,76
|
|SISE
|5,60
|533.965.032
|% 0,36
|
|TEKTU
|1,63
|309.706.673
|% 19,85
|
|PETKM
|4,24
|822.238.892
|% 3,16
|
|KRDMD
|2,91
|421.547.466
|% 3,19
|
|ISGYO
|1,92
|269.624.128
|% 3,23
|
|HLGYO
|1,72
|237.421.327
|% 15,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7557
|7,7946
|% 0,06
|
|Frank
|6,1403
|6,1773
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5879
|1,5958
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-15,70
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,03
|55,03
|0,82
|
Seans Raporu
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17:48XU100
Endeks 121, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 11, 421.00 milyon TL de
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Yüzde 5.99 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 275, 723 adet işlem
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