***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.02.2020 11:29
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu XS2113164110
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 12.500.000 USD tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi_.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817132
BIST
15:51122.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 290,82
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
15:515,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0077
|Açılış
|: 5,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
15:516,6010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:51299,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 299,19
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,88
|578.848.218
|% 15,34
|
|TSGYO
|2,21
|44.265.583
|% 14,51
|
|GYHOL
|26,14
|11.839.274
|% 12,58
|
|DITAS
|13,97
|28.349.160
|% 12,30
|
|DZGYO
|6,27
|46.744.158
|% 11,17
|
|DOKTA
|75,30
|8.460.770
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|MTRYO
|5,25
|58.762
|% -7,57
|
|BEYAZ
|4,22
|1.887.106
|% -7,25
|
|THYAO
|14,57
|2.409.343.714
|% 1,25
|
|ISFIN
|4,54
|626.118.753
|% 2,48
|
|TEKTU
|1,88
|578.848.218
|% 15,34
|
|ODAS
|2,24
|547.310.319
|% 2,75
|
|ASELS
|24,34
|501.357.903
|% -0,98
|
|TEKTU
|1,88
|578.848.218
|% 15,34
|
|ODAS
|2,24
|547.310.319
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,75
|395.717.278
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,90
|196.797.586
|% 0,00
|
|THYAO
|14,57
|2.409.343.714
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7791
|7,8181
|% 0,12
|
|Frank
|6,1277
|6,1646
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5896
|1,5975
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,66
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.971
|2.020
|-9,42
|
|Yarım
|952
|977
|-4,56
|
|Çeyrek
|478
|489
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|1,35
|
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