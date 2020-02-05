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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.02.2020 11:29
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu XS2113164110
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 12.500.000 USD tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi_.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817132


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TEKTU 1,88 578.848.218 % 15,34  
TSGYO 2,21 44.265.583 % 14,51  
GYHOL 26,14 11.839.274 % 12,58  
DITAS 13,97 28.349.160 % 12,30  
DZGYO 6,27 46.744.158 % 11,17  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7791 7,8181 % 0,12  
Frank 6,1277 6,1646 % -0,28  
Riyal 1,5896 1,5975 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.554 1.555 -0,66  
Altın Gr. 299 299 -0,10  
Cumhuriyet 1.980 2.010 -7,00  
Tam 1.971 2.020 -9,42  
Yarım 952 977 -4,56  
Çeyrek 478 489 -2,27  
Gümüş.Ons 17,60 17,64 -0,01  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 55,31 55,31 1,35  
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