***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.02.2020 09:11
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK82011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.740.600
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 178 gün vadeli TRFFNBK82011 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 160.740.600- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819799
BIST
11:45119.682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -1.110,25
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
11:456,0694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0706
En Düşük
6,0411
11:456,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5770
En Düşük
6,5466
11:45309,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,52
|Açılış
|: 309,87
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,33
|86.852.009
|% 19,61
|
|BOSSA
|11,85
|24.669.212
|% 11,79
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|TSPOR
|6,16
|248.510.335
|% 10,20
|
|OSMEN
|8,80
|17.107
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|ARDYZ
|14,21
|12.274.159
|% -10,12
|
|HUBVC
|35,60
|50.001.942
|% -10,06
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,54
|813.927.860
|% 2,61
|
|ASELS
|29,38
|662.634.731
|% 1,52
|
|THYAO
|15,06
|599.235.193
|% -1,50
|
|ODAS
|2,32
|293.656.595
|% -1,69
|
|TSPOR
|6,16
|248.510.335
|% 10,20
|
|GSRAY
|3,54
|813.927.860
|% 2,61
|
|ODAS
|2,32
|293.656.595
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,64
|138.601.813
|% -1,20
|
|ISGYO
|2,04
|111.369.667
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,35
|75.712.784
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8523
|7,8916
|% 0,20
|
|Frank
|6,1633
|6,2005
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6132
|1,6213
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,14
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,80
|56,80
|-0,87
|