***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.02.2020 13:57
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu tr/Bildirim/822702
BIST
14:44106.946
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -3.472,18
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
14:446,2239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:446,8431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:44325,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,95
|Açılış
|: 324,99
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,30
|13.346.709
|% 13,69
|
|OYAYO
|3,76
|23.002.769
|% 11,24
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,85
|24.474.237
|% 9,69
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,43
|1.266.886
|% -10,68
|
|BURVA
|13,91
|50.174
|% -10,20
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|40.096.275
|% -9,94
|
|THYAO
|11,83
|1.132.155.442
|% -2,63
|
|ASELS
|27,98
|819.172.527
|% 0,00
|
|GARAN
|9,68
|349.322.104
|% -5,00
|
|YKBNK
|2,34
|207.461.260
|% -4,49
|
|ODAS
|1,98
|205.809.110
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,40
|159.726.605
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|129.964.495
|% -4,65
|
|ODAS
|1,98
|205.809.110
|% -2,94
|
|THYAO
|11,83
|1.132.155.442
|% -2,63
|
|YKBNK
|2,34
|207.461.260
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9836
|8,0237
|% 0,16
|
|Frank
|6,4159
|6,4546
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6527
|1,6610
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|-8,43
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|2.158
|2.191
|-17,00
|
|Tam
|2.145
|2.198
|-20,39
|
|Yarım
|1.037
|1.063
|-9,86
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,69
|50,69
|-1,04
|