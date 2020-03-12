***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.03.2020 15:05
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK32016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.780.000
Kupon Sayısı 2
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 3,8348 15,382 7.316.031 Evet
2 13.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 2,8556 11,454
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.03.2020 12.03.2020 13.03.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
182 gün vadeli 190.780.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli 91 günde bir değişken faizli kupon ödemeli bononun birinci kupon oranı %2,8556 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827465
BIST