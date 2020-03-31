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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.03.2020 09:43
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK62021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 30.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.250.100
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli TRFFNBK62021 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 41.250.100- TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833483


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TDGYO 2,09 827.576 % 10,00  
TIRE 6,29 8.068.445 % 9,97  
GEDIK 19,09 5.603.942 % 9,97  
SNKRN 2,21 908.261 % 9,95  
LUKSK 7,32 811.936 % 9,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0793 8,1198 % -0,78  
Frank 6,8065 6,8475 % -0,36  
Riyal 1,7462 1,7550 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.615 1.616 -5,72  
Altın Gr. 343 343 -0,43  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,10 14,14 0,06  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,02  
B. Petrol 26,84 26,84 0,42  
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