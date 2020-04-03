***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 19.06.2020Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %10,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %11,05Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK62054Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 216.500.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen gün vadeli TRFFNBK62054 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 216.500.000- TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834494BIST