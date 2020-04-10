QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|29.382.186
|% 9,98
|RTALB
|6,51
|10.020.811
|% 9,97
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3007
|8,3423
|% 0,23
|Frank
|6,8886
|6,9301
|% 0,31
|Riyal
|1,7696
|1,7785
|% 0,19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|Altın Gr.
|359
|360
|-0,84
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,00
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
Seans Raporu
- 11:08ARDYZ Yüzde 6.58 oranında artışla 17.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 457 adet işlem
- 11:07BURCE Yüzde 8.13 oranında artışla 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 506, 902 adet işlem
- 11:06XU100 Endeks 96, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 2, 338.00 milyon TL de
- 11:06GARFA Yüzde 5.19 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 805, 410 adet işlem
- 11:05RAYSG Yüzde 7.40 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 834, 334 adet işlem