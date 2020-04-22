***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.04.2020 10:17
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBK62096
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 185.300.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 64 gün vadeli TRFFNBK62096 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 185.300.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839747
BIST
12:2298.922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.303,14
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.949
En Düşük
97.897
12:226,9782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
12:227,5818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
12:22382,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,06
|Açılış
|: 382,28
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,71
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|39.107.858
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|5.961.937
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|149.157
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,26
|21.257.942
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|5.527.375
|% 9,96
|
|IHGZT
|4,60
|39.660
|% -7,82
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|ITTFH
|2,54
|6.117.357
|% -4,51
|
|SNGYO
|0,96
|16.658.755
|% -4,00
|
|EUYO
|1,68
|9.352.440
|% -4,00
|
|GARAN
|8,29
|260.546.710
|% 1,34
|
|DOHOL
|1,84
|210.806.439
|% 6,98
|
|GSRAY
|2,70
|205.050.429
|% 6,30
|
|ECILC
|4,73
|195.670.682
|% 1,72
|
|SOKM
|10,48
|173.734.212
|% 8,38
|
|DOHOL
|1,84
|210.806.439
|% 6,98
|
|KARSN
|1,58
|132.349.043
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,70
|205.050.429
|% 6,30
|
|ODAS
|1,65
|91.403.034
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,02
|83.574.357
|% 1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5943
|8,6375
|% 0,53
|
|Frank
|7,1742
|7,2175
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8466
|1,8558
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|16,28
|
|Altın Gr.
|382
|382
|4,06
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.511
|27,30
|
|Tam
|2.516
|2.576
|28,00
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|13,60
|
|Çeyrek
|615
|629
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|17,98
|17,98
|-1,35
|