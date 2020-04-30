***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.04.2020 11:36
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBK72079
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.900.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli TRFFNBK72079 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 23.900.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841482
BIST
11:47101.676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 80,40
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:476,9830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0333
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:477,6009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6025
En Düşük
7,5375
11:47385,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,05
|Açılış
|: 385,88
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|20.301.915
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|26.700.245
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|ARDYZ
|27,90
|5.539.601
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|12.480.431
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|36.832.219
|% -9,99
|
|PETUN
|27,56
|28.349.494
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|287.846.145
|% 0,28
|
|THYAO
|10,71
|263.891.475
|% 0,85
|
|GARAN
|8,39
|218.939.494
|% -0,24
|
|ASELS
|27,48
|204.603.577
|% 0,29
|
|TUPRS
|91,35
|155.035.375
|% 2,76
|
|PETKM
|3,61
|287.846.145
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|79.468.959
|% 0,00
|
|ADESE
|1,48
|113.341.554
|% -3,90
|
|ODAS
|1,83
|127.899.568
|% -1,08
|
|CEMAS
|1,08
|38.406.525
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6938
|8,7374
|% 0,61
|
|Frank
|7,1630
|7,2062
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|3,84
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.528
|16,10
|
|Tam
|2.536
|2.590
|16,50
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|8,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|25,91
|25,91
|1,69
|