***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.05.2020 17:21
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu XS2168391295
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 10.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TERTİP İHRAÇ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843082
BIST
17:3098.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -247,26
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
17:307,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1158
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
17:307,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0960
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
17:30390,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,35
|Açılış
|: 390,79
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.667.843
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.738.014
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|634.858
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|205.382
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|324.619.440
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,27
|317.715.954
|% -9,91
|
|DEVA
|14,58
|52.401.051
|% -9,05
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,48
|940.485.439
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|595.483.644
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,48
|534.955.282
|% -4,36
|
|GUSGR
|3,23
|509.152.606
|% 8,75
|
|KOZAA
|12,31
|481.669.273
|% 3,27
|
|KRDMD
|2,48
|940.485.439
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,23
|509.152.606
|% 8,75
|
|KARSN
|1,87
|255.351.369
|% 8,09
|
|GSRAY
|2,59
|360.834.403
|% -2,63
|
|YKBNK
|2,10
|256.220.666
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8583
|8,9027
|% 0,92
|
|Frank
|7,3489
|7,3932
|% 1,37
|
|Riyal
|1,9096
|1,9192
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-16,34
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,55
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.552
|11,90
|
|Tam
|2.573
|2.619
|16,20
|
|Yarım
|1.256
|1.280
|7,90
|
|Çeyrek
|626
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|-1,13
|
Seans Raporu
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17:44PNSUT
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 14.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 408, 480 adet işlem
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17:43AKCNS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 286, 827 adet işlem
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17:42DEVA
Yüzde -8.92 oranında düşüşle 14.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 526, 654 adet işlem
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17:41ASLAN
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 36.50 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 117 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 98, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 069.00 milyon TL de