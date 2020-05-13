***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.05.2020 16:15
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
ISIN Kodu XS2173361804
Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 10.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844732
BIST
16:32100.682
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.065,98
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:326,9776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0204
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:327,5767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0177
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:32383,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 383,11
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|17.253.916
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.324.051
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|GEDIK
|18,98
|10.323.273
|% -8,57
|
|ASELS
|28,90
|1.619.551.198
|% 5,40
|
|ECILC
|5,96
|536.120.541
|% 9,96
|
|THYAO
|10,69
|524.403.050
|% 0,47
|
|KRDMD
|2,50
|513.353.562
|% 4,60
|
|ISFIN
|3,88
|505.521.854
|% 4,02
|
|KRDMD
|2,50
|513.353.562
|% 4,60
|
|ISFIN
|3,88
|505.521.854
|% 4,02
|
|EKGYO
|1,30
|169.939.080
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,20
|272.810.072
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|206.033.852
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5489
|8,5918
|% -0,04
|
|Frank
|7,1739
|7,2171
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8513
|1,8605
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|5,17
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.504
|-6,50
|
|Tam
|2.534
|2.569
|-6,80
|
|Yarım
|1.236
|1.256
|-3,30
|
|Çeyrek
|618
|628
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,49
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,02
|30,02
|0,04
|