***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.05.2020 10:01
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 50
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK520B2
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.250.700
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.05.2020
Kayıt Tarihi
10:0099.905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -254,42
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.008
En Düşük
99.820
10:006,9692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9637
10:007,5383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
10:00384,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,51
|Açılış
|: 384,78
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|SAFKR
|4,20
|382.070
|% -6,46
|
|ULUUN
|9,50
|533.900
|% -6,31
|
|KUTPO
|19,90
|1.310.594
|% -6,31
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|PAPIL
|14,08
|56.705.014
|% 0,00
|
|AVOD
|2,49
|51.692.452
|% 0,00
|
|PNSUT
|16,00
|30.779.734
|% 0,00
|
|ALKIM
|19,27
|28.005.669
|% 9,99
|
|PARSN
|15,83
|25.974.272
|% 0,00
|
|AVOD
|2,49
|51.692.452
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,20
|19.841.847
|% 0,00
|
|AYEN
|3,27
|25.725.246
|% 0,00
|
|ATLAS
|1,47
|9.439.384
|% 0,00
|
|PRKAB
|3,88
|17.309.859
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4676
|8,5100
|% -0,50
|
|Frank
|7,1326
|7,1756
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8495
|1,8587
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,46
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-3,40
|
|Tam
|2.546
|2.581
|-3,40
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-1,70
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,55
|29,55
|0,36
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Seans Raporu
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