***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.05.2020 09:36
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu XS2124952800
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.05.2020
Kayıt Tarihi 22.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.05.2020
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 5.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 91 gün vadeli XS2124952800 ISIN kodlu borçlanma aracının 26/05/2020 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finansbank A.Ş_Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846818
BIST
10:59104.713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.688,83
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:596,7699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0446
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:597,4295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0387
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:59371,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,94
|Açılış
|: 371,56
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|21,30
|10.685.230
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.187.925
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|35.811.097
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|118.263.115
|% 9,91
|
|YONGA
|21,42
|28.917
|% 9,85
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|23.656.679
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|83.840
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.253.811
|% -9,94
|
|KUTPO
|22,64
|3.278.849
|% -9,94
|
|THYAO
|11,83
|423.636.431
|% 5,53
|
|GARAN
|7,60
|324.488.712
|% 0,80
|
|ECILC
|5,92
|131.274.765
|% 3,86
|
|TUPRS
|81,60
|130.545.376
|% 1,81
|
|ASELS
|29,56
|123.462.348
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,41
|69.360.885
|% 3,68
|
|KRDMD
|2,53
|117.152.933
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,22
|98.538.478
|% 1,37
|
|GARAN
|7,60
|324.488.712
|% 0,80
|
|GUSGR
|3,38
|122.230.264
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2907
|8,3323
|% 0,56
|
|Frank
|6,9471
|6,9890
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7951
|1,8041
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,25
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.438
|7,90
|
|Tam
|2.477
|2.502
|8,30
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|3,90
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,07
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,48
|35,48
|-0,69
|