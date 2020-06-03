BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4531
|8,4955
|% 0,85
|Frank
|6,9693
|7,0113
|% 0,56
|Riyal
|1,7866
|1,7956
|% 0,43
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-4,98
|Altın Gr.
|372
|372
|0,15
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|-12,60
|Tam
|2.483
|2.507
|-12,70
|Yarım
|1.212
|1.227
|-6,30
|Çeyrek
|606
|614
|-3,20
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,22
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,03
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|0,66
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem