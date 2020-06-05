***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.06.2020 16:52
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 95
ISIN Kodu XS2184858046
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.900.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi USD
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 2.900.000 USD tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849488
BIST
17:17110.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 786,06
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:176,7867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7867
En Düşük
6,7351
17:177,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0121
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:17366,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -5,35
|Açılış
|: 366,78
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|278.946
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.469.070
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.856.409
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.556.755
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.777.249
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,21
|7.759.063
|% -7,42
|
|GARAN
|8,24
|1.245.199.801
|% 1,23
|
|THYAO
|12,72
|800.007.109
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,55
|503.911.946
|% 3,47
|
|ASELS
|31,84
|397.849.988
|% 0,51
|
|PETKM
|3,79
|391.444.044
|% -1,81
|
|GARAN
|8,24
|1.245.199.801
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,64
|243.779.094
|% -1,20
|
|PETKM
|3,79
|391.444.044
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,33
|130.407.166
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|114.292.388
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5777
|8,6208
|% 1,16
|
|Frank
|7,0055
|7,0477
|% -0,46
|
|Riyal
|1,7999
|1,8089
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-37,70
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,82
|
|Cumhuriyet
|2.378
|2.408
|-39,30
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-44,10
|
|Yarım
|1.194
|1.210
|-19,70
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,90
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,32
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|1,97
|